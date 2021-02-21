Белгород, , 11:55 — REGNUM В Белгородской области 21 февраля подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом — на десять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписали после лечения 46 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1003 человека, в том числе 57 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении 3215 пациентов, на самоизоляции — 11 тыс. 197 жителей. С начала пандемии в Белгородской области зарегистрированы 30 тыс. 724 носителя инфекции, выздоровели 26 тыс. 36 человек, скончались от осложнений 470 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 68 тыс. 906 добровольцев, из них 1636 подали заявки за последние сутки. Завершили иммунизацию 17 тыс. 15 человек, получили первый компонент — 64 тыс. 252 белгородца.