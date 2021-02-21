Детройт, США, 21 февраля 2021, 11:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей голами отличились Патрик Немет (31-я минута) и Матиас Броме (38-я).
Автором единственной забитой шайбы «Флориды» стал шведский форвард команды Александер Веннберг (15-я, в большинстве).
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам.
Отметим, в следующем матче «Детройт», который этой победой прервал серию из трех поражений подряд, 24 февраля сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз». «Флорида», которая этим поражением прервала серию из трех подряд побед, в этот же день проведет встречу с клубом «Даллас Старз».