Детройт, США, , 11:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Патрик Немет (31-я минута) и Матиас Броме (38-я).

Автором единственной забитой шайбы «Флориды» стал шведский форвард команды Александер Веннберг (15-я, в большинстве).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Детройт», который этой победой прервал серию из трех поражений подряд, 24 февраля сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз». «Флорида», которая этим поражением прервала серию из трех подряд побед, в этот же день проведет встречу с клубом «Даллас Старз».