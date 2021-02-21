Краснодар, , 11:50 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в региональном оперативном штабе. Накануне, 20 февраля, сообщалось о 162 новых заразившихся.

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«В Краснодаре выявлено 56 случаев, в Сочи — 19, в Новороссийске — девять. По шесть случаев зафиксировано в Горячем Ключе, Кореновском, Тимашевском, Гулькевичском и Павловском районах. В Динском районе заболели восемь человек, в Тихорецком — семь», — уточнили в оперштабе.

С 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 37 340 человек, выздоровели из них 31 249 человек. Скончались 1824 человека, в том числе 17 пациентов вошли в статистику смертности за сутки. У всех погибших диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой формы.

На 21 февраля в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 77 пациентов, еще двое находятся на ЭКМО.