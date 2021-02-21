Донецк, 21 февраля 2021, 11:53 — REGNUM Украинские силовики разместили вооружение и военную технику на железнодорожной станции в городе Славянске (на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики), сообщили 21 февраля в пресс-службе Народной Милиции ДНР.
На железнодорожной станции в указанном населенном пункте размещены двенадцать буксируемых 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» и четыре противотанковых 100-мм пушки МТ-12 «Рапира».
Источник отмечает, что по факту размещения шестнадцати единиц вооружения и военной техники ВСУ в очередной раз нарушили третий пункт дополнительных мер.
Указанное вооружение находится в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, прибывшей для замены 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
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