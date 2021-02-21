Воронеж, , 11:43 — REGNUM В Воронежской области 21 февраля подтверждено 329 новых случаев заражения коронавируса, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 20 февраля, сообщалось о 337 заразившихся.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 65 763 человека, выздоровели из них 59 533 пациента.

В воронежских больницах за весь период скончались 2 204 пациента с COVID-19, 21 смерть включена в статистику за последние сутки.

Добавим, что по данным на 20 февраля число воронежцев, получивших прививку от COVID-19, превысило 72,5 тыс. человек.