Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области число привитых от COVID-19 жителей превысило 60 тысяч. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.

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«Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали уже 60 тыс. 319 человек, за сутки — 3 тыс. 757. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 14 тыс. 358 человек, за сутки — 873», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что главный инфекционист донского минздрава Светлана Водяницкая. ранее заявила о случаях заражения коронавирусом среди медиков после получения прививки. Однако никаких особенностей в протекании болезни не установлено. Антитела к вирусу у привитого начинают вырабатываться на 42-й день после введения первого компонента препарата или на 21-й — после введения второго компонента.

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