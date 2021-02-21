Брянск, , 11:39 — REGNUM В Брянской области 21 февраля подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один меньше, чем за предыдущие сутки. В лабораториях проверены 2089 тестов на COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в Брянской области выявлены 32 тыс. 177 носителей инфекции. Выздоровели 31 тыс. 235 человек, в том числе 155 пациентов выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнены 451 тыс. 797 исследований на коронавирус.