Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 66 до 80 лет и 12 мужчин в возрасте от 47 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 3 тыс. 52 человека.

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