Пекин, , 11:36 — REGNUM Автомобилестроительная компания Geely получила разрешение Государственного комитета по делам развития и реформ КНР на запуск своего первого завода по производству космических аппаратов. Об этом сообщает портал СnTechPost.

Для производства космических аппаратов Geely создала дочернюю компанию Taizhou StarSmart. Первый завод Taizhou StarSmart построен в Тайчжоу, планируется, что он сможет выпускать более 500 орбитальных спутников в год. В Geely рассчитывают запустить производство до конца 2021 года.

Также на этой площадке будет расположен центр управления космическими аппаратами и обработки спутниковых данных и научно-исследовательский центр для исследований в сфере космической промышленности. Планируется, что большая часть производимых Taizhou StarSmart спутников будет использоваться для связи и навигации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году китайская компания LandSpace планирует провести первый запуск мощнейшей ракеты частного производителя ZQ-2.

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