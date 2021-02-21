Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Ещё 316 жителей Ростовской области заразились коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 21 февраля. Накануне положительный результат тестьа на коронавирус получили 315 человек.

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Новые носители инфекции выявлены в 45 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (120), Таганроге (15), Новочеркасске (14), Батайске (12), Мясниковском и Неклиновском районах (по 11). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,1% — дети.

Общее число заражений в Ростовской области достигло 70 тыс. 957 человек.

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