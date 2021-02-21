Брянск, , 11:32 — REGNUM Проверка с привлечением должностных лиц к административной ответственности начата после столкновения легкового автомобиля и электропоезда возле посёлка города Сельцо Брянской области. Железнодорожный переезд и подъезды к нему были плохо очищены от снега, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Авария с пострадавшими на железнодорожном переезде стала первой в 2021 году. Инспекторы ГИБДД выявили на месте ДТП недостатки зимнего содержания — имеется снежный накат как на покрытии проезжей части, так и на настиле переезда.

«За допущенные нарушения в отношении организаций обслуживающих железнодорожный переезд и участок автомобильной дороги будет проведена проверка с привлечением должностных (юридических) лиц к административной ответственности», — заявили в УМВД.

В результате аварии на месте скончались три пассажира (59-летний мужчина, 52-х и 62-летняя женщины).После осмотра в медицинском учреждении отпущены без назначения лечения 22-летний водитель автомобиля и 37-летний пассажир.

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