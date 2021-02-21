Луганск, 21 февраля 2021, 11:52 — REGNUM Украинская армия разместила вооружение в районе железнодорожной станции города Рубежное на оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики, сообщили 21 февраля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.
Речь идет о десяти буксируемых гаубицах (2А36 Гиацинт-Б, 152 мм), которые находятся на железнодорожной станции в городе Рубежное, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.
Данная информация также подтверждается отчетом специальной мониторинговой миссией ОБСЕ от 20 февраля 2021 года, отмечает источник.
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Напомним, за сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.