Дортмунд, Германия, , 11:26 — REGNUM Норвежский нападающий футбольного дортмундского клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд хочет подписать со своим текущим клубом новое соглашение на длительный срок со значительным улучшением финансовых условий. Об этом 21 февраля сообщает Daily Star.

По информации источника, 20-летний футболист хочет контракт с пятилетним сроком действия и зарплату в € 350 тыс. в неделю, что составит за пять лет не менее € 90 млн.

При этом игроком интересуются такие клубы, как «Манчестер Сити», лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», однако именно высокие требования форварда по зарплате могут стать препятствием для его продления им контракта с «Боруссией».

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе «Боруссии» в 26 матчах и отметился в них 29 голами и 7 голевыми пасами.