Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Глава Ростова-на-Дону — председатель муниципального парламента Зинаида Неярохина обвинила одного из депутатов гордумы в обмане. По её мнению, ряд «громких» критических заявлений о системе здравоохранения города и области, сделанных народными избранниками, не имеет ничего общего с истиной.

«Умышленное искажение информации депутата городской думы от ЛДПР в социальных сетях — не более, чем очередной обман и желание привлечь к себе внимание общественности за счёт необоснованной критики власти. Депутату нужно работать в городской думе: посещать заседания постоянных комиссий и депутатских слушаний, которые он регулярно пропускает, где подробно рассматриваются все вопросы», — считает Неярохина.

Речь идёт о народном избраннике Петре Пятибратове (ЛДПР), который регулярно проводит встречи с жителями Ростова-на-Дону и сообщает об их результатах на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, ранее сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко обратился к председателю Ростовской-на-Дону гордумы Неярохиной с просьбой рассмотреть деятельность народного избранника Пятибратоваи принять соответствующие меры.

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