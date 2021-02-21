Улан-Удэ, , 11:24 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 020. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 17 446 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерло 702 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 731 больной. На амбулаторном лечении находятся 868 человек, наблюдаются 240 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 30 719 (+129) человек.

В реанимации остаются 72 пациента в тяжёлом состоянии (52 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (25 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 64,3% — из 1136 перепрофилированных коек занята 731.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса опровергли ранее появившуюся информацию о принуждении педагогов к вакцинации от коронавируса.

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