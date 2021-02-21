Колумбус, США, , 11:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль шведский форвард «Нэшвилла» Калле Йернкрок (13-я минута, в большинстве и 41-я), Колтон Сиссонс (17-я) и Филип Форсберг (41-я).

У «Коламбуса» забитыми шайбами отметились Бун Дженнер (24-я, в большинстве) и шведский форвард «Джекетс» Габриэль Карлссон (26-я).

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился никакими результативными действиями за 25 минут игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл», который этой победой прервал серию из трех поражений подряд, 24 февраля сыграет с командой «Детройт Ред Уингз». «Коламбус», который в прошлой встрече победил, в этот же день проведет встречу с клубом «Чикаго Блэкхоукс».