Красноярск, , 11:23 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 175 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 61 395. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,3%. Из 175 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 48 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 14, в Ачинске — 7, в пгт Кедровый — 6, в Канске — 5, Сосновоборске — 5, в Дивногорске — 4, в Боготоле — 4. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Балахтинском — 8, Берёзовском — 7, Емельяновском — 5 и Краснотуранском — 5 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 12 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2707 человек. Выздоровели за сутки 172 человека, всего — 56 665.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 5824 теста на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 373 635.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в регионе стали 2695 человек.

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