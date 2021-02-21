Женева, Швейцария, , 11:22 — REGNUM В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), получившая от России уведомление о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), обсуждает сложившуюся ситуацию с национальными властями. Об этом 21 февраля заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Яшаревич уточнил, что у заразившихся не было отмечено симптомов данного заболевания, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку, а также добавил, что «это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение».

«Мы ведем обсуждение (произошедшего) с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — уточнил официальный представитель ВОЗ.

Отметим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N8), рассказав, что этим вирусом заразились семь сотрудников птицефабрики в южной части России. При этом она подчеркнула, что все они уже переболели данным заболеванием и у них хорошее самочувствие.