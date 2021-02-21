Ханты-Мансийск, , 11:05 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 127 случаев.

На 21 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 18 муниципалитетах: Сургут — 20 случаев; Нижневартовск — 16; Урай и Советский район — по 11; Ханты-Мансийск — 10; Мегион — 8.

С начала пандемии на 21 февраля в Югре зарегистрировано 50 611 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 290 человек, скончались 727 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).