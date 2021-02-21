Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM В Казахстане за сутки подтвердили 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Еще 38 случаев инфицирования были выявлены клинико-эпидемиологически (результат теста на SARS-CoV-2 отрицательный).

В минувшие сутки было зарегистрировано шесть летальных исходов. Два случая смерти были зарегистрированы среди пациентов, результат теста на коронавирус у которых отрицательный, четыре случая — среди пациентов с подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2.

На данный момент лечение получают 21 417 инфицированных. 4776 из них лечатся в стационарах медицинских учреждений, 16 641 — получают помощь специалистов амбулаторно.

Состояние 237 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, 54 — как критическое. 45 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Казахстане инфицирование коронавирусом подтвердили у 207 418 человек, 2694 из которых умерли. 48 970 случаев заражения были выявлены за весь период пандемии клинико-эпидемиологически. Среди данной группы пациентов скончались 610 человек.