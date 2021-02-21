Элиста, , 11:04 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков считает, что спортивный потенциал республики не раскрыт, в связи с чем спортивные федерации ожидает перезагрузка. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«У нашей республики большой спортивный потенциал, который раскрыт не до конца. Особенно с точки зрения наших спортивных достижений. В первую очередь, это связано с тем, что мы не привлекали необходимые управленческие кадры и ресурсы к системному развитию в Калмыкии всех видов спорта», — считает Хасиков.

По мнению главы Калмыкии, спортивную федерацию должны возглавлять, в том числе, неравнодушные к спорту руководители органов власти. У всех управленцев должны быть конкретные планы по развитию тех или иных видов спорта.