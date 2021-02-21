Абу-Даби, , 10:57 — REGNUM Первый зарубежный показ танка Т-14 «Армата» состоялся на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Т-14 «Армата» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одна из крупнейших международных выставок вооружений и военной техники International Defence Exhibition (IDEX) 2021 года начала работу в Абу-Даби 21 февраля. Единая российская экспозиция заняла более 1200 кв. м. выставочного пространства.

Новейшие образцы российской военной и гражданской техники представили концерны «Калашников», «Росэлектроника» и «Автоматика», Уралвагонзавод, «Технодинамика» и другие предприятия Ростеха. Одним из центральных элементов российской экспозиции стал танк Т-14 «Армата».

Российский основной танк Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и производится на мощностях Уралвагонзавода. Впервые в России танк был показан широкой публике на параде Победы в 2015 году.

Также в рамках IDEX были показаны БТР и БМП на базе «Бумеранг», инженерная машина УБИМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», бронетранспортер БТ-ЗФ и другие образцы российской военной техники.

«IDEX — одна из наиболее значимых международных выставок в мире, на которой госкорпорация «Ростех» всегда представляет широкий перечень новейших разработок. Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов, как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества», — отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале на российский танк Т-14 «Армата» был оформлен паспорт экспортного облика, требуемый для поставок за рубеж.

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