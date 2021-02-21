Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области решён вопрос с финансовой составляющей обновления пожарного транспорта. На покупку восьми специальных автомашин выделено около 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«На выделенные средства будут приобретены восемь пожарных автоцистерн, укомплектованных пожарно-спасательным оборудованием и вооружением на базе автомобиля «Урал», — уточняется в сообщении.

Спецтранспорт получит противопожарная служба Ростовской области.