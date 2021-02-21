Донецк, , 10:56 — REGNUM В минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 февраля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами вооруженных сил Украины оказался поселок шахты имени Гагарина в Горловке.

В ходе обстрелов ВСУ выпустили 26 мин из минометов калибра 120 мм, 25 мин — из минометов калибров 82 мм. В общей сложности в результате обстрелов была выпущена 51 единица боевых припасов.

Жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры в результате обстрелов не фиксировалось.

Читайте также: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Напомним, в предыдущие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие в ДНР.