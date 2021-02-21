Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов привился от коронавируса SARS-CoV-2 американской вакциной от компании Moderna. Об этом Антонов рассказал сегодня, 21 февраля, в интервью на YouTube-канала"Соловьев Live».

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По словам Антонова, семь дней назад он сделал первую прививку вакциной Moderna, а через четыре недели он сделать второй укол.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться», — пояснил свой поступок Антонов.

Он подчеркнул, что какие-то разделительные линии в области вакцинации от коронавируса наносят только вред безопасности граждан той или иной страны.

Напомним, что против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе ведется целенаправленная кампания — ее не хотят допускать в западные страны и это несмотря на то, что она показала очень высокую эффективность и безопасность.

Стоит отметить, что за сдерживанием российской вакцины «Спутник V» на Западе конечно же стоит и прямой коммерческий интерес — рынок вакцинации, тем более в мировом масштабе — это гигантские деньги.