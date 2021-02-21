Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрею Майеру продлили арест на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Согласно постановлению, экс-чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, пробудет в СИЗО до 24 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что Андрея Майера перевели в следственный изолятор № 4, расположенный на территории регионального управления ФСБ России. Ранее экс-министр ЖКХ был помещён в одиночную камеру СИЗО № 1.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министра ЖКХ Ростовской области перевели в другое СИЗО