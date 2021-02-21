21 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Вашингтон и НАТО решили подвергнуть ревизии подписанное в Дохе мирное соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент США Джо Байден намерен отказаться от плана Трампа вывести американских военных из Афганистана до начала мая 2021 года, что воспринято движением как отказ Запада от соглашения с ними. Оно заявило, что будет продолжать вооруженную борьбу против иностранной оккупации.

Станислав Тарасов, , 12:02 — REGNUM Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, с 24 по 27 февраля в Москве с визитом будет находиться министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. По ее словам общего характера предполагается, что стороны будут «обсуждать различные аспекты двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и проблематики противодействия угрозам терроризма и наркотрафика».

Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время ранее в Москве побывала делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая провела консультации. В МИД России отметили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «выступили в поддержку активных усилий Москвы в вопросе афганского урегулирования и высоко оценили ее роль в содействии афганскому народу в деле построения мирного, независимого и экономически самодостаточного государства». В таком контексте визит Атмара в Москву не выглядит случайным. Он и ранее посещал российскую столицу в статусе советника президента Афганистана по национальной безопасности, встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Но дело не только в этом.

За Атмаром сохраняется репутация «серого кардинала афганской внешней политики». Он всегда предлагал какие-либо проекты или решения, связанные с перспективами афганского урегулирования в целом и в отношении мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частности. Наверняка и на сей раз Атмар появится в Москве не с пустыми руками и будет что-то предлагать для решения конкретных вопросов. Скорее всего, будет предпринята попытка сбить с талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическую спесь и убедить их в необходимости более тесного сотрудничества с официальным Кабулом. Что из этого выйдет, сказать сложно.

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар Mass Communications Specialist 1st Class Christopher Mobley

Накануне афганский МИД негативно отреагировал на заявление спецпредставителя России по Афганистану Замира Кабулова, который отметил, что Москва рассматривает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «как национальное движение со своими политическими и идеологическими целями», и что «Москва должна искать пути содействия обеим афганским сторонам для достижения мира, поэтому мы с ними общаемся». В этой связи МИД Афганистана заявил, что якобы «ряд высказываний Кабулова не основаны на нынешних реалиях страны и во многом противоречат официальным заявлениям Москвы», что «нельзя ставить Кабул в один ряд с группой, которая стремится захватить власть силой и путем расправы над собственным народом».

Официальный Кабул раздражен попытками России вести диалог с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без участия афганского правительства. Есть и другой аспект этой проблемы. Вашингтон и НАТО решили подвергнуть ревизии подписанное в Дохе мирное соглашение с движением. Президент США Джо Байден намерен отказаться от плана Трампа вывести американских военных из Афганистана до начала мая 2021 года, что воспринято талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как отказ Запада от соглашения с ними. Они заявили, что будут продолжать вооруженную борьбу против иностранной оккупации. Теперь им предлагается измененная формула: договориться о мире с правительством в Кабуле, а уже потом начнется вывод войск НАТО из Афганистана.

Исходя из этого, Атмар может предложить Москве изменить стратегию действий в Афганистане. Возможно, он будет продвигать проект «регионального консенсуса» — создания коалиции стран региона в поддержку афганского правительства в качестве противовеса планам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вообще, политическая жизнь в Афганистане очень экзотична и наполнена экспериментами. Один из них — разные по характеру контакты многих государств, включая США и Россию, с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых относят к числу радикальных исламских организаций, но которых же воспринимают в качестве реальной силы и фактически их легализировали.

Афганистан (сс) Todd Huffman

Как пишет The Washington Post, «это ставит под сомнение международно признанные правила взаимодействия с этой исламской экстремистской организацией». Мотивация тут самая разная, вплоть до стремления расколоть «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на несколько групп и превратить их в союзников тактического уровня. Ведь среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть и те, кто выступает против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или незаконного оборота наркотиков, их можно включать в процесс мирного урегулирования. Так, Кабулов считает, что диалог с умеренными членами движения может привести к положительным результатам.

В качестве доказательства своих слов он сослался на успешное разрешение Москвой кризиса 1995−1996 годов с заложниками. Судя по всему, российские дипломатические инициативы в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направлены на то, чтобы повторить этот успех и создать модель «избирательного взаимодействия» с исламскими экстремистскими организациями, которую можно было бы применять и в других зонах конфликта. Может быть. И США, демонстрируя модернистские подходы, вели сначала тайные, а сейчас и явные переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это создавало беспрецедентную ситуацию: крупнейшая мировая сверхдержава подписала в Дохе мирный договор с радикальной партией, с которой к тому же воюет 20 лет.

Американцы в Афганистане (сс)

Его официальное название звучит следующим образом — «Соглашение о мире в Афганистане между США и Исламским Эмиратом Афганистан», что, кстати, создает кризис легитимности для Кабула. При этом фактом является то, что американская армия не смогла за 20 лет одержать победу над группами разрозненных ополченцев, ведущих партизанскую войну оружием прошлого века. В стране продолжается гражданская война, растет уровень насилия. Соглашение в Дохе не решило ни одной задачи, в нем прописанной. Правда, Байден вряд ли пойдет на его отмену, поскольку оно представляет собой политический проект, расширяющий коридор возможностей для обеих сторон. Для НАТО миссия в Афганистане имеет колоссальное репутационное и политическое значение, альянс не может себе позволить выйти из этого проекта проигравшей стороной.

Так что переговоры Атмара в Москве обещают стать интересными с точки зрения оценки дальнейших возможностей России в урегулировании афганского конфликта. Но, судя по всему, от уникального эксперимента по легализации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никто не собирается отказываться. Впрочем, трудности, которые могут загнать переговоры в тупик, тоже присутствуют. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «если мы решим уйти, то рискуем поставить под угрозу мирный процесс и потерять все, чего добились в борьбе с международным терроризмом за последние годы». Так что в ближайшее время новостей из Афганистана, судя по всему, будет больше, чем за все предыдущие годы.