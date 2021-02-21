Тюмень, , 10:44 — REGNUM В 20 магазинов Тюменской области был поставлен паштет с вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщает портал 72.ru cо ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Паштет торговой марки Pate Grand-Mere «Гран-Мер» (Белгород) выработки 4 и 9 января с опасным вирусом, попавшим от поставщика сырья поставщик сырья ООО «Мясной дом», обнаружили сперва в Удмуртии, Кировской, Свердловской и Оренбургской областях.

По данным информационной системы «Меркурий», продукция из данной партии поступила в распределительный центр ООО «Агроторг». Затем через магазины «Пятёрочка» в 20 торговых точек Тюмени, Тобольска и Винзилей. Партия уже снята с реализации.

Отмечается, что для человека вирус африканской чумы свиней не опасен. Он смертельно опасен для животных.

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