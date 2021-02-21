Москва, , 10:38 — REGNUM Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко считает неудовлетворительным решение суда, вынесенное блогеру Алексею Навальному за оскорбление фронтовика. Об этом 21 февраля сообщила дочь ветерана Елена Артеменко.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит ее слова РИА Новости.

Также дочь Артеменко подчеркнула, что она считает, что блогер продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорбляя и ветерана, и его семью, а также заявляя, по мнению Елены Артеменко, новую клевету, «иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса».

«Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что скандально известный блогер Алексей Навальный приговорен мировым судом к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.