Москва, , 10:34 — REGNUM В связи с подтверждением случаев заражения человека птичьим гриппом H5N8 на юге России, директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал основные меры по профилактики это заболевания. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24».

По словам Викулова, основные меры профилактики против заражения птичьим гриппом H5N8 — это отказ от употребления в пищу дикой птицы, а также плохо обработанного мяса и сырых яиц.

Также Викулов добавил, что профильные контролирующие органы в связи с угрозой H5N8 уделяют особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа. Точно будут предприняты серьезные эпидемиологические меры и будет сделано все необходимое для локализации очага заражения.

Викулов отметил, что пока не очень понятно о чем идет речь — это новый штамм птичьего гриппа или ранее уже встречавшаяся разновидность.

В целом, по предыдущим вспышкам птичьего гриппа можно сказать, что у заразившихся этим вирусом людей довольно высока летальность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь сотрудников птицефабрики, расположенной в одном из южных регионов страны, заразились птичьим гриппом H5N8. По предварительным данным это новый штамм данного патогена. У заразившихся заболевание протекает в легкой форме — они чувствуют себя хорошо.