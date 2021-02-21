Киев, , 10:36 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 4489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов, о чем он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии в стране выявили 1 304 456 носителей SARS-CoV-2, 1 146 073 из которых выздоровели (1557 человек за сутки), 25 103 — скончались (в минувшие сутки умерли 58 человек).

За сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 2445 пациентов, больных COVID-19.

Максимальный суточный прирост инфицированных был зарегистрирован в Ивано-Франковской области (618), Винницкой области (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), а также — в Закарпатской (281) областях. Среди инфицированных 323 ребенка и 133 медицинских работника.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 6295 носителей коронавирусной инфекции.