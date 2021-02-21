Москва, , 10:26 — REGNUM Лучшие показатели по онлайн-продажам на российском рынке смартфонов по итогам последнего квартала 2020 года показала китайская компания Xiaomi. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint.

По оценкам аналитиков Counterpoint, общие продажи смартфонов в России в четвёртом квартале 2020 года упали на 11% в годовом исчислении из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако это способствовало росту доли онлайн-продаж, которая к концу года достигла 35%.

Лидером по онлайн-продажам в России стала китайская компания Xiaomi с долей рынка 31%. Доля спустившейся на второе место южнокорейской компании Samsung составила 27%.

В четвёртом квартале предыдущего года в тройку лидеров по онлайн-продажам в России впервые вошла американская компания Apple с долей рынка 15,5%. В первую пятёрку по продажам также вошли китайские производители Huawei и Realme.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глобальные поставки смартфонов в 2020 году упали на 11% в годовом исчислении.

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