Москва, 21 февраля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Лучшие показатели по онлайн-продажам на российском рынке смартфонов по итогам последнего квартала 2020 года показала китайская компания Xiaomi. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

По оценкам аналитиков Counterpoint, общие продажи смартфонов в России в четвёртом квартале 2020 года упали на 11% в годовом исчислении из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако это способствовало росту доли онлайн-продаж, которая к концу года достигла 35%.

Лидером по онлайн-продажам в России стала китайская компания Xiaomi с долей рынка 31%. Доля спустившейся на второе место южнокорейской компании Samsung составила 27%.

В четвёртом квартале предыдущего года в тройку лидеров по онлайн-продажам в России впервые вошла американская компания Apple с долей рынка 15,5%. В первую пятёрку по продажам также вошли китайские производители Huawei и Realme.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глобальные поставки смартфонов в 2020 году упали на 11% в годовом исчислении.