Глендейл, США, , 10:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

У победителей забитые голы на счету оформившего в матче дубль Алекса Иафалло (25-я минута, в большинстве и 60-я, в пустые ворота), Тревора Мура (41-я, в большинстве) и Габриэля Виларди (53-я).

В составе «Аризоны» шайбами отметились Дерик Брассар (32-я, в большинстве) и Фил Кессел (50-я, в большинстве).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отметился никакими результативными действиями за 13 минут 17 секунд игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес Кингз», для которых это четвертая подряд победа, 23 февраля сыграют с командой «Сент-Луис Блюз». «Аризона», для которой это второе подряд поражение, в этот же день проведет встречу с клубом «Анахайм Дакс».