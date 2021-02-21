Мемфис, США, , 10:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась в пользу гостей со счетом 97:128.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 23 очка во встрече.

У «Мемфиса» самым результативным стал сенегальский форвард Горги Дьенг, сумевший набрать 15 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Финикс», для которого это вторая подряд победа, 23 февраля сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Мемфис» этим поражением прервал свою серию из двух побед подряд и в этот же день встретится с командой «Даллас Маверикс».