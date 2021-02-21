Лас-Вегас, США, , 10:09 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Деррик Льюис досрочно победил своего соотечественника Кертиса Блейдса в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 185, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во втором раунде Льюис обманным движением провалил своего оппонента и провел ему мощный нижний удар правой рукой, чем отправил Блейдса на пол октагона, где произвел его добивание серией ударов руками. После этого Блейдсу был засчитан нокаут.

Отметим, это 25-я победа (21 — досрочно) для 36-летнего Льюиса при семи поражениях и одном бое без результата. Для 30-летнего Блейдса это третье поражение при 14 победах (10 — досрочно) и также одном бое без результата.