Киев, , 09:59 — REGNUM Супруга депутата Верховной рады Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о своем вступлении в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Видеозапись с соответствующим заявлением была опубликована 20 февраля на ее канале в видеохостинге YouTube.

В начале своего обращения Маркенко напомнила, как в 2003 году помогла нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому с трудоустройством на телеканале «1+1», отметив, что всё это уже в прошлом.

Марченко также подчеркнула, что до введения санкций против ее супруга она была своему мужу только «другом, тылом, матерью его детей», а к вступлению в ОПЗЖ ее побудили введенные в отношении ее мужа ограничения.

«Вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь, вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от «зеленого» произвола и беззакония», — заявила она.

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Напомним, 20 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил санкции в отношении Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, их окружения и нескольких граждан России.

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Введение санкций в свою очередь поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко, который также заявил, что ждет ареста депутатов, попавших под санкции. По словам Порошенко, введение санкций в отношении Медведчука и его окружения является политическим решением, отвечающим национальным интересам Украины.