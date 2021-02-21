Сент-Луис, США, , 09:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:5.

Голами в составе «Шаркс» отличились Эвандер Кейн (23-я минута) оформивший в матче дубль Логан Кутюр (11-я и 52-я), Рудольф Балцерс (24-я) и Патрик Марло (29-я).

В составе «Сент-Луиса» забитыми шайбами отметились Брэйден Шенн (25-я), Зак Сэнфорд (29-я) Райан О'Райлли (36-я) и Джордан Кайру (39-я).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился никакими результативными действиями за 21 минуту 04 секунды игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе», который прошлую встречу проиграл, 23 февраля сыграет с «Миннесота Уайлд». «Сент-Луис», который прошлый матч выиграл, в этот же день проведет встречу с «Лос-Анджелес Кингз».