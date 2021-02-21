Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Главную роль в фильме «Убийцы цветочной луны» кинорежиссёра Мартина Скорсезе исполнит американский актёр Джесси Племонс. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Ранее планировалось, что главную роль в высокобюджетном триллере Скорсезе исполнит Леонардо Ди Каприо. Отмечается, что Ди Каприо при этом остался в актёрском составе фильма — он сыграет одного из второстепенных персонажей.

Племонс получил известность благодаря участию в сериалах «Фарго» и «Во все тяжкие». Также он ранее сотрудничал со Скорсезе, сыграв одну из второстепенных ролей в фильме 2019 года «Ирландец».

Сценарий «Убийцы цветочной луны» написан Эриком Ротом на основе одноимённого романа Дэвида Гранна. Планируется, что съёмки фильма, финансируемого видеостриминговым сервисом Apple, начнутся весной 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Эрик Рот рассказал, что внёс изменения в сценарий «Убийцы цветочной луны» по инициативе актёра Леонардо Ди Каприо.

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