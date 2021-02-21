Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:47 — REGNUM В Свердловской области раскрыто убийство 12-летней девочки и её 36-летней матери. Ранее судимому 35-летнему жителю Нижнего Тагила. предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление он совершил 20 октября 2018 года в квартире дома на Ленинградском проспекте. Пьяный гражданин зарезал 36-летнюю хозяйку квартиры, а затем совершил сексуальное насилие над её 12-летней дочерью и задушил её. После этого он покинул жилище, украв планшетный компьютер и ноутбук.

Обвиняемый сейчас отбывает наказание в одной из колоний. В содеянном он признался.