Лас-Вегас, США, , 09:56 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проиграл досрочно представителю США Крису Даукасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 185, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После размена ударами в первом раунде российский боец перевел схватку в клинч, прижимая американца к сетке и пытаясь перевести бой в патер. Однако Даукас сумел вырваться и, в свою очередь, прижал Олейника в сетке, где серией точных ударов руками в голову отправил своего оппонента в нокаут.

Отметим, это 15-е поражение для 43-летнего Олейника при 59 победах (54 — досрочно) и одой ничьей. Для 31-летнего Даукаса это восьмая победа (семь — досрочно) при трех поражениях.