Шарлотт, США, , 09:56 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу хозяев со счетом 102:100.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Терри Розир, который набрал 36 очков во встрече.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал легкий форвард Келли Убре, сумевший набрать 25 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт», который проиграл прошлую встречу, 23 февраля сыграет с «Юта Джаз». Для «Голден Стэйт» это второе подряд поражения, клуб днем позже встретится с «Нью-Йорк Никс».