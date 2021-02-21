Монреаль, Канада, , 09:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

Голы в составе победившей команды забили оформивший в матче дубль Остон Мэттьюс (23-я минута, при игре 5×3 и 36-я, в большинстве), Трэвис Бойд (22-я, в большинстве) Митчелл Марнер (28-я) и Александр Керфут (54-я).

У «Монреаля» забитыми шайбами отличились финский форвард клуба Еспери Котканиеми (24-я), Пол Байрон (24-я) и Тайлер Тоффоли (59-я).

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился в матче одной результативной передачей. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отметился никакими результативными действиями за 15 минут 44 секунды игрового времени.

Отметим, это третья подряд победа для «Торонто», в следующем матче команда 23 февраля сыграет с «Калгари Флэймз». «Монреаль», который прошлый матч выиграл, днем ранее встретится с «Оттава Сенаторз».