Пекин, , 09:19 — REGNUM Первая группа космонавтов, которая будет участвовать в развёртывании китайской орбитальной станции, приступила к тренировкам для выполнения этой миссии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Тренировки китайских космонавтов проходят в Китайском космическом исследовательско-тренировочном центре в Пекине. Для подготовки к работам в открытом космосе используются специальные резервуары с водой, позволяющие имитировать условия микрогравитации. Сотрудник тренировочного центра Ван Яньлей отметил, что из-за интенсивности тренировок космонавты теряют 1−2 кг своего веса за каждое занятие.

В CNSA сообщили, что для развёртывания китайской орбитальной станции потребуется провести 11 миссий в течение двух лет. Эти миссии включают запуск основного модуля станции, последующий запуск и стыковку двух лабораторных модулей, а также пуски четырёх пилотируемых и четырёх грузовых кораблей. Планируется, что основной модуль китайской орбитальной станции будет выведен на околоземную орбиту в первой половине 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе основной модуль будущей орбитальной станции Китая прошёл техническую проверку на заводе-изготовителе и был признан готовым к запуску.

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