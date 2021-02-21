Киев, , 09:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для достаточно крупной сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер». Указ опубликован на сайте президента Украины.

Отныне данной компании запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять транзит и перевозку ресурсов по украинской территории. Санкции введены минимум на три года.

Стоит отметить, что наряду со «Спортмастером» украинские власти ввели санкции против украинского же политика Виктора Медведчука, его партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» и его супруги Оксаны Марченко.

Напомним, что ранее украинские власти фактически закрыли оппозиционные телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Такие рестрикции вводятся в рамках борьбы с «российским влиянием», которое якобы имеет место на Украине.