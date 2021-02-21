Санкт-Петербург, 21 февраля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали уроженца Дагестана, который на автомобиле «Лада Приора» ехал по встречной полосе задним ходом, создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Мужчина привлечён к административной ответственности, но может стать фигурантом и уголовного дела.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Приора» нарушителя ПДД

Видеозапись того, как белая «Приора» с номерами 05 региона (Республика Дагестан) движется задним ходом по «встречке» в плотном потоке автомобилей в Невском районе Петербурга, несколько дней назад появилась в интернете. Полицейские выяснили, что такой инцидент действительно произошел на проспекте Большевиков.

«Водитель, находившийся за рулем был оперативно установлен: им оказался 28-летний Казбек, уроженец Республики Дагестан. Мужчину задержали 19 февраля на проспекте Пятилеток на этой же автомашине и доставили в полицию. В отношении него составлено несколько административных протоколов», — рассказали 21 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У правоохранителей возникли серьезные сомнения относительно законности владения «Приорой»: автомобиль изъят для проверки на подлинность идентификационных номеров. В случае подтверждения их подделки будет возбуждено уголовное дело.