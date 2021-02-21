Анахайм, США, , 09:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 1:5.

Шайбами в составе победителей отличились Матс Цуккарелло (16-я минута), оформивший в матче дубль Кевин Фиала (17-я и 24-я, в большинстве), Виктор Раск (46-я) и шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (55-я).

Единственный гол «Анахайма» на счету Дэвида Бэкеса (37-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, это вторая подряд победа для «Миннесоты», в следующем матче команда 23 февраля сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Для «Анахайма» это поражение стало третьим подряд, клуб в этот же день встретится с «Аризона Койотс».