Киев, 21 февраля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. О поддержке решения СНБО Украины и указа Зеленского об утверждении санкций в отношении депутата Рады Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и их окружения заявил 20 февраля бывший президент Украины, депутат Рады и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом он написал 20 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) European People's Party Петр Порошенко

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«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу Указ Президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, отвечающее национальным интересам», — написал он.

Порошенко также заявил, что ждет от службы безопасности и генеральной прокуратуры Украины дальнейших и незамедлительных процессуальных действий в отношении депутатов, которые попали под санкции, подчеркнув, что избранной им мерой пресечения должен быть арест.

Бывший президент Украины также обратился к национальному совету по телевидению и радиовещанию с требованием лишить лицензии телеканал «НАШ», который он назвал «главным рупором российской пропаганды после закрытия» каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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«Тешу себя надеждой, что первые и пока единственные за два года государственнические решения этой власти предвещают ее постепенный отход от порочной политики «какая разница» и от курса на умиротворение агрессора…» — заключил он.

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