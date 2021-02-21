Москва, , 09:00 — REGNUM Скандально известный блогер Алексей Навальный приговорен мировым судом к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Решение было принято 20 февраля судьей мирового участка №321 Верой Акимовой.

Напомним, что Навальный в своих стримах на видеохостинге YouTube сделал совершенно недопустимое высказывание в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который снялся в видеоролике для телеканала Russia Today.

В отношении Навального было возбуждено уголовное дело о клевете. При этом блогер уже отбывает наказание в тюрьме за злостные нарушения режима условного срока по его другому уголовному делу о воровстве.

На суде Навальный вел себя вызывающе и провокационно — постоянно оскорблял судью и прокурора.

В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч рублей, прокурор просил штраф в 950 тысяч рублей.

По уже вынесенным приговорам Навальный проведет в тюрме как минимум до 2023 года, однако против него готовятся уже новые уголовные дела.