Москва, , 09:01 — REGNUM Российский боксер, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов завершил вничью поединок, на кону в котором стоял его пояс WBA gold во втором среднем весе, с представителем Малайзии Айзеком Чилембой. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В бою, который продлился все заявленные десять раундов, был зафиксирован ничейный результат со счетом 97−93, 95−95, 94−97.

Отметим, эта ничья стала первой для 33-летнего Чудинова при 23 (16 — нокаутом) победах и двух поражениях. Для 33-летнего Чилембы вторая ничья при 26 победах (10 — нокаутом), и семи поражениях.